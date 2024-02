Warum Insekten nachts ins Licht fliegen

Ein internationales Forscherteam hat nun endlich das Rätsel gelöst, warum Insekten nachts künstliche Lichtquellen anfliegen.

Magische Anziehung künstlicher Lichtquellen

Die dorsale Lichtreaktion

Unkontrollierte Flugbahnen in der Nacht

Es ist bekannt, dass Insekten tagsüber stabil fliegen, aber ihre Flugbahn wird in der Nacht in der Nähe von künstlichem Licht völlig unberechenbar. Die dorsale Lichtreaktion führt zu einem Rotationsverhalten, das die Insekten in der Nähe der Lichtquellen gefangen hält.