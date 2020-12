Experte Weiss: Wann wieder Normalität einkehren könnte

Der Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin, Günter Weiss, hält nichts von Corona-Massentests, wie sie etwa hierzulande vom 15. bis 17. Jänner ein zweites Mal anstehen. "Es gibt wenig Evidenz. Kein anderes europäische Land empfiehlt es. Auch das wirklich renommierte Robert-Koch-Institut etwa gibt keine Empfehlung ab", sagte Weiss im APA-Interview. Mit einer Rückkehr zur ersehnten Normalität rechnete der Experte indes im Frühsommer.

Massentests seien nicht das richtige Instrument

Er verstehe die "Verzweiflung der Politik", aber solche Antigen-Tests an Asymptomatischen seien einfach nicht das richtige Instrument, so Weiss und wiederholte sein Mantra: "Das Testen sollte gezielt erfolgen. Und nicht quer durch den Gemüsegarten". Eines der Hauptprobleme sei die "falsche Sicherheit", die durch einen falschen negativen Test entstehe. Hier sei auch nicht gut kommuniziert und medial vermittelt worden: "Es ist eine gefährliche Message, wenn ich über die Medien quasi erfahre: 'Geht testen - und dann ist Weihnachten gerettet'. Ein negativer Antigen-Test sagt wenig aus. Man kann trotzdem schon aktuell oder auch am nächsten Tag infiziert und Krankheitsüberträger sein". Eine falsche Erwartungshaltung führe zwangsläufig zum Schleifenlassen der Schutzmaßnahmen. Eine höhere Zahl an Neuinfektion hebe die relativ geringe Zahl an positiv "Herausgefilterten" wieder mehr als auf. Die "Nutzen-Risiko-Bewertung" stimme einfach nicht, betonte der Spitzenmediziner.

Weiss für gezielte Testungen

Normalität im Frühsommer möglich

So wenig Weiss von Massentests hält, so viel verspricht er sich von der auch in Europa auf den Weg gebrachten Impfung als dem entscheidenden Mittel, die Pandemie endlich hinter sich zu lassen. "Frühjahr ist vielleicht etwas zu sportlich. Aber ich gehe von einer Normalität mit Frühsommer aus. Das kann ich mit sehr gut vorstellen", erklärte der Mediziner. Mit der Impfung beginne Anfang des kommenden Jahres der "erste Schritt in Richtung Normalität, vor allem wenn man zu erst einmal diejenigen impft, die von der Pandemie besonders betroffen sind". Nach allem was man bisher wisse, könne man sagen, dass doch sein "sehr hochprozentiger Schutz gewährleistet ist, auch bei den Älteren - zumindest mal für ein paar Monate". "Je mehr sich impfen lassen, desto besser. Umso weniger relevant wird das Corona-Thema in Zukunft sein", appellierte der Infektiologe an die Bevölkerung. Denn die Impfung schütze davor, dass sich das Virus im Körper weiter ausbreite.