Warum es selbst Sport-Hasser lieben werden: „Mario Tennis Aces“ im Test

Ass oder Aus? Mario & Co. machen endlich wieder Tenniscourts unsicher. Der Ländle Gamer prüft, ob sich der Griff zum Schläger lohnt.

(Nintendo Switch) Zu lange ist das letzte brauchbare Mario-Tennis schon her, mit „Aces“ will Nintendo gleich dreierlei: Alte Qualität liefern, neue Features einbauen und sowohl für Einzel- als auch (bis zu 4!) Mehrspieler perfekte Match-Konditionen herstellen. In den Hauptrollen: Die Mario-Crew vom Ober-Klemptner himself über die Prinzessinnen und Pilz-Köpfe bis hin zu abstrusen Ausnahme-Charakteren. Beim Gameplay sorgen Energie-Optionen und Power-Schüsse für Abwechslung, erstmals seit Game-Boy-Advance-Zeiten ist wieder ein (recht kompakter) Story-Modus inkludiert.