Warum eine "Reichensteuer" gut für die Gesellschaft wäre

Der Ökonom Matthias Schnetzer hat am Freitag bei "Vorarlberg Live" erklärt, warum eine "Reichensteuer" für ihn durchaus Sinn ergeben würde.

Während in der Pandemie durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit das Einkommen vieler Familien drastisch gesunken ist, konnten viele Reiche die Krise nutzen ihre Vermögen zu vergrößern. Die Verteilungsschere ist in Österreich in der Folge noch weiter aufgegangen. Deshalb plädiert Schnetzer dafür, dass Reiche einen Beitrag zur Verteilungsgerichtigkeit beitragen sollen. Eine Möglichkeit wäre eine "Reichensteuer"