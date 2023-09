Warum der Supermond für besseren Sex sorgt

Der Supermond erstrahlt heute in voller Pracht und zieht die Aufmerksamkeit von Himmelsguckern auf der ganzen Welt auf sich.

Mit einer Größe, die um bis zu 14 Prozent größer ist als ein gewöhnlicher Vollmond, lässt er seine Helligkeit um rund 30 Prozent steigen.

"Nur" 357.987 Kilometer entfernt

Es ist ein astronomisches Spektakel, das in dieser Größenordnung nicht oft zu sehen ist. Dieser Supermond ist nicht nur der Höhepunkt des Mondzyklus, sondern auch der letzte in diesem Jahr. Seine offizielle Vollmondphase begann heute Freitag zur Mittagszeit, und am Abend taucht er im Osten in einer ungewöhnlichen Größe und Farbpracht auf.

Das Besondere an diesem Supermond ist seine geringe Entfernung zur Erde, die heute nur noch 357.987 Kilometer beträgt, im Vergleich zu seiner normalen Distanz von fast 25.000 Kilometern weiter entfernt. Diese minimale Distanz führt dazu, dass der Mond mehr Sonnenlicht reflektiert, was uns ermöglicht, ihn deutlich heller und größer am Nachthimmel zu sehen.

Große Wirkung auf Libido

Aber nicht nur seine imposante Erscheinung fasziniert die Menschen. Dem Super-Vollmond wird auch nachgesagt, dass er eine große Wirkung auf unsere Libido hat. Ein Anstieg des sexuellen Verlangens ist eine der vielfältigen Theorien über die Auswirkungen dieses Himmelsereignisses.

Doch der Supermond hat nicht nur Einfluss auf unsere emotionalen Empfindungen. Es gibt auch wissenschaftliche Hinweise darauf, dass er unseren Schlaf beeinflusst. Menschen scheinen bei Vollmond schlechter einzuschlafen, etwa 5 Minuten später als normal, und etwa 20 Minuten früher aufzuwachen.

"Erntemond"

Der Supermond beeinflusst jedoch nicht nur uns Menschen. Auch die Tierwelt wird von seinem außergewöhnlichen Glanz ergriffen. Tiere werden während der Dämmerung aktiver, wenn der Himmel besonders hell ist. Diese Veränderung in ihrem Verhalten fasziniert Tierliebhaber und Forscher gleichermaßen.

Ein weiteres Highlight dieses Supermonds ist seine gold-orangene Farbe, die ihm den Namen "Erntemond" einbringt. Dieser Vollmond tritt zur Tag-und-Nacht-Gleiche auf und sollte in einer beeindruckenden gold-orangen Farbpracht erstrahlen.

Die Ursache dieser faszinierenden Färbung des Vollmondes sind die roten Wellenlängen in der Atmosphäre, die ein wahrhaft magisches Farbenspiel am Nachthimmel erzeugen. Dies macht den Erntemond zu einem wahrhaft besonderen Anblick und fügt einen weiteren faszinierenden Aspekt zu den Geheimnissen des Mondes hinzu, die uns immer wieder in ihren Bann ziehen.