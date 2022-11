Warum das Bruggerloch plötzlich rot verfärbt ist

Am Uferbereich zeigt sich seit kurzem eine rote Färbung. Dieses Foto teilte die Gemeinde Höchst am Montag.

Am Uferbereich zeigt sich seit kurzem eine rote Färbung. Dieses Foto teilte die Gemeinde Höchst am Montag. ©Gemeinde Höchst

Blüte hält nur wenige Tage an

Es handle sich um keine Gewässerverunreinigung. Die Burgunderblutalge sei an schwaches Licht angepasst und finde sich normalerweise in der Kälte der Tiefe. Im Herbst steigt die Alge auf, wobei sie an die Wasseroberfläche gedrückt und als Blüte wahrgenommen wird. Die Algenblüte hält nur wenige Tage an.