Warum Bregenzerwälder E-Busse jetzt auch bis ins Oberallgäu fahren

Eine Bundesgrenze, beidseits attraktive Regionen: Der Bregenzerwald und die deutschen Landkreise Oberallgäu und Lindau arbeiten auch, was die Öffis angeht, zusammen. So fahren jetzt auch erste E-Busse aus Vorarlberg grenzübergreifend.

Der Bregenzerwald und die deutschen Landkreise Oberallgäu und Lindau vertiefen in Sachen Verkehr ihre Zusammenarbeit. In den Grenzregionen leben und reisen Zehntausende Menschen.

Neuerungen im öffentlichen Verkehr

Menschen sollen möglichst nachhaltig und günstig unterwegs sein, daher werden die Angebote im öffentlichen Verkehr kontinuierlich ausgebaut. So gibt es etwa neue Buslinien. Die Busse der neuen Linie 821 sind täglich im Stundentakt zwischen Bahnhof Bregenz und Scheidegg/Weiler (D) unterwegs – auch am Wochenende, wobei der Kurs später startet. Die Linie 890 erschließt die Gemeinden zwischen Egg und Oberstaufen (D). In Egg gibt es wie gewohnt Anschlüsse Richtung Dornbirn und Hinterwald. Insgesamt leisten die beiden Buslinien pro Jahr 331.453 Linienkilometer. Alle Details zum Fahrplan gibt es auf vmobil.at und in der "cleVVVer mobil-App".