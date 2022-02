Warum 56 Prozent der Hoteliers bei 2G bleiben

Ab 19. Februar dürfen Hotels in Österreich wieder mit einem Corona-Test aufgesucht werden. VOL.AT hat sich umgehört, warum Hoteliers an der Regel festhalten.

Trotz der Lockerungen wollen österreichweit 37 Prozent der Hoteliers bei 2G bleiben. Das ergab eine Blitzumfrage der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), an der 384 Hotels teilnahmen. Während im Osten des Landes die meisten Hotels zu 3G wechseln, hält im Westen die Mehrheit an 2G fest. In Vorarlberg wollen 56 Prozent 2G und 44 Prozent 3G. Vielen Hoteliers geht es hier um die Sicherheit der Mitarbeiter und Gäste.