Warten auf "El Gordo": Warm-up für Spaniens Weihnachtslotterie

Zwei Tage vor Weihnachten ist es wieder soweit - dann werden in Madrid die Glückslose der spanischen Weihnachtslotterie "El Gordo" (der Dicke) gezogen.

Die Vorbereitungen laufen aber bereits rund eine Woche vor dem großen Tag auf Hochtouren: Am Freitag wurden die imposanten Lostrommeln ins Madrider Teatro Real gebracht, von wo aus die Ziehung live im spanischen Fernsehen übertragen wird.

Die Zahlen werden gesungen

Die größere der beiden Trommeln wiege stolze 800 Kilogramm, die kleinere immerhin noch 375 Kilogramm, berichtete der staatliche Sender RTVE. In ersterer befinden sich 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in zweiterer etwa 1.800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den Trommeln in eine Glasschale. Die Zahlen werden dann traditionell singend von Schülern des Internats San Ildefonso vorgetragen.