Warnung: Gewitter aus der Schweiz im Anmarsch

Für den späteren Mittwochnachmittag gilt eine "orange" Gewitterwarnung für ganz Vorarlberg. Von Westen her steigt das Gewitterpotential deutlich an - Hagel und Sturmböen sind angekündigt.

Gegen 17.30 Uhr dürften laut Wetterradar die Gewitterwolken aus der Schweiz in Vorarlberg eintreffen, die Warnstufe ist von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) immerhin mit "orange" angegeben. Es könnte also durchaus ordentlich krachen im Ländle.

Prognose für Mittwoch

Am Nachmittag nimmt die Quellbewölkung zu. Von der Schweiz her ziehen gegen Abend Gewitter nach Vorarlberg. Diese bringen lokalen Starkregen mit Hagel und Sturmböen. Höchstwerte: 28 bis 32 Grad.

Vorschau auf Donnerstag

Es erwartet uns nochmals ein überwiegend sonniger Hochsommertag. Die Föhnströmung verstärkt sich, greift am Nachmittag in die südlichen Föhnschneisen durch und sorgt tagsüber noch für trockene Verhältnisse. Am Abend und in der Nacht auf Freitag sorgen Gewitter im Vorfeld einer Kaltfront für Abkühlung. Tiefstwerte: 15 bis 19 Grad, Höchstwerte: 30 bis 32 Grad.