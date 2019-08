War es das mit Sommer? Die Wetter-Prognose fürs Ländle

Keine Sorge, es bleibt nicht so nass und kühl, wie es aktuell in Vorarlberg ist. Ab Mittwoch wird es besser, ab Freitag auch stabil sommerlich.

Trübes, sehr nasses Wetter. Im Laufe des Vormittags regnet es sich langsam ein. Bis zum Nachmittag folgt Dauerregen, der bis in die Nacht hinein anhält. Bis über Mitternacht können vielerorts sehr ergiebige und somit warnwürdige Regenmengen zusammen kommen. Deutlich zu kühl, Höchstwerte: 12 bis 17 Grad.

Bis über Mitternacht noch ergiebiger Regen, vor allem zwischen dem Unterland und dem Bregenzerwald. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch klingen die Schauer ab und die Wolken lockern auf. Tiefstwerte: 8 bis 12 Grad.

Prognose für Mittwoch

Wetterbesserung. Hochnebelartige Restwolken lockern vormittags auf. In der Folge bleiben Haufen- und Hangwolken zurück, die Sonne kann sich vor allem über den breiteren Tälern länger zeigen. Im Montafon nachmittags leicht erhöhte Schauerneigung. In der Früh herbstlich frisch, nachmittags eine Spur wärmer als am Vortag. Tiefstwerte: 8 bis 12 Grad, Höchstwerte: 18 bis 23 Grad.