Wanted: Menschen mit Down-Syndrom gesucht

Im September wird Vorarlberg zur Modellregion. Erstmals wird ein besonderes, adaptiertes Karate Training für Menschen mit besonderen Bedürfnissen angeboten und die Wirksamkeit des Trainings wissenschaftlich erforscht.

Training in Bregenz (Gruppe 1): 1x pro Woche, immer am Donnerstag von 18:00 - 19:45 Uhr in der Riedenburg. Start am 12.9.