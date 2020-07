"Wanted - Asiatische Mörtelbiene": Inatura lädt zum Mitforschen ein

Die Inatura ruft Bürger zum Mitforschen auf. Am Montag wird über das Projekt informiert. VOL.AT berichtet live.

Im Juli 2019 wurde die Asiatische Mörtelbiene erstmals in Vorarlberg gesichtet. Mit ihr ist eine neue Wildbienen-Art im Ländle angekommen. Nach einem Meldeaufruf der Inatura wurde die Biene mit der lateinischen Bezeichnung "Megachile sculpturalis" sowohl in Hörbranz als auch in Schruns entdeckt.