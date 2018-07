Wann und wo Sie die Mondfinsternis 2018 in Vorarlberg sehen

Am 27. Juli taucht der Mond in den Erdkernschatten ein, dadurch entsteht eine totale Mondfinsternis. Wir haben zusammengefasst, wo und wann Sie den sogenannten Blutmond besonders gut sehen können.

Ganze 103 Minuten wird die Mondfinsternis am Freitag dauern. Erst am 9. Juni 2123 wird die nächste längere Finsternis stattfinden. Somit ist die anstehene Finsternis die längste des 21. Jahrhundert. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die große Entfernung, die an diesem Tag zwischen Mond und Erde liegt.