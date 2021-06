Wanderwochen in Vorarlbergs Bergwelt

Landesrätin Rüscher und Vorarlberg >>bewegt laden auch heuer zu Wanderwochen mit gratis Talfahrt – Start am 11. Juni.

Gemeinsam mit der Initiative Vorarlberg >>bewegt lädt Sportlandesrätin Martina Rüscher heuer wieder zu den sommerlichen Wanderwochen in Zusammenarbeit mit acht Bergbahnen. An drei Wochenenden im Juni werden alle, die zur Bergstation hinauflaufen oder eine Wanderung in der Höhe unternehmen, mit einer kostenlosen Talfahrt belohnt. „Beim Wandern die schöne Vorarlberger Bergwelt zu erkunden ist eine Wohltat für Körper und Seele und ein Erlebnis für die ganze Familie“, sagt Rüscher. Sie dankt allen, die auch heuer diese Aktion möglich machen, und freut sich, wenn sich wieder viele Menschen dafür motivieren lassen.