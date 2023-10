Wanderwege auf Vordermann gebracht

Eine ehrenamtliche Wanderwege-Gruppe ergänzt die Arbeit des Gemeindebauhofs.

Um den Bauhof zu unterstützen und um nicht nur auf kostenintensive Firmenarbeit angewiesen zu sein, fand sich am vergangenen Samstag bei strahlendem Sonnenschein eine 15-köpfige Gruppe zusammen, um ein paar Stellen im Wanderwegenetz auf Vordermann zu bringen. Während bei den Wegen „Hoher Stich“ und „Künzen-Grub“ zahlreiche Stufen neu errichtet wurden, entschärften die ehrenamtlichen Helfer den oft etwas rutschigen Fußweg vom Bildsteiner Unterdorf ins Schwarzacher Tellenmoos. „Diese Aktion macht mich stolz. Bei schönem Wetter einen ganzen Samstag für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, ist alles andere als selbstverständlich“, erklärt Bürgermeister Walter Moosbrugger, der selbst auch Teil der Wegegruppe ist. „Dafür zolle ich großen Respekt und Dank.“ Weitere Wegeaktionen mit der Gruppe sind bereits in Planung. „Es ist das Mindeste, dass wir uns bei der fleißigen Truppe am Ende eines freiwilligen Arbeitstages am Wochenende mit einer geselligen Jause erkenntlich zeigen.“ Diese wurde im Übrigen so wie das benötigte Baumaterial und die Maschinen vom großzügigen Wege-Gönner Gerhard „Hosama“ Moosbrugger gespendet! „Und dem Miteinander in einem Dorf“, so das Gemeindeoberhaupt, „tun solche Aktionen natürlich sehr gut, denn es wird nicht zur gefordert, sondern mit angepackt.“