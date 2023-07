Wandern für die ganze Familie

Unsere Buchtipps für Abenteuer mit dem Nachwuchs.

Mit Kindern unterwegs

50 "kinderleichte" Wanderungen in Vorarlberg. Diese aktualisierte und um rund 20 brandneue Touren ergänzte Neuausgabe des äußerst erfolgreichen Wanderführers von Dieter Buck stellt 50 abwechslungsreiche, Erlebnisfamilienfreundliche Wanderrouten in Vorarlberg vor. Kurze Wanderungen mit moderaten Anstiegen - oftmals auch mit einer Liftfahrt kombiniert - sowie Tipps und Ideen zur spielerischen Gestaltung des Wandererlebnisses verstehen es, auch bei Kindern die Freude am Wandern zu wecken. Spaß, Spannung und Abenteuer kommen bei diesen Unternehmungen nie zu kurz!

Erlebniswandern mit Kindern: Dreiländereck Bodensee

Der Bodensee ist ideal für den Familienurlaub. Überall gibt es tolle Wandermöglichkeiten, die sich speziell für Kinder sehr gut eignen, liebevoll gestaltete Erlebnispfade und traumhafte Bademöglichkeiten. Und bei Highlights wie Bachklettergarten, Höhlenpark, Barfußpfaden und stiebenden Wasserfällen werden nicht nur Kinder begeistert sein. Das Rother Wanderbuch »Erlebniswandern mit Kindern - Dreiländereck Bodensee« stellt in der 2., aktualisierten und erweiterten Auflage 31 abwechslungsreiche und kindgerechte Wanderungen im Westallgäu, dem Bregenzerwald und in der Ostschweiz vor. In dieser Region ist alles geboten, was das Herz begehrt: Auf urigen Alpen lassen sich Tiere streicheln, aufregend ist der Weg durch eine enge Klamm, mit der Sommerrodelbahn geht es rasant den Berg hinunter. Badepausen lassen sich in kleinen Bergseen wie auch im großen Bodensee einlegen. Auch ein Bergwildpark, eine Floßfahrt oder eine Tarzan-Bahn über einen Bach werden Groß und Klein viel Spaß bereiten. Und sollte es mal regnen: Der ergänzende Serviceteil hält über 20 weitere Freizeit- und Schlechtwettertipps bereit.