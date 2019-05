„Gesundes Lingenau“ lädt zum Vortrag mit Dr. Reinhard Haller am Mittwoch, 15. Mai, 20 Uhr.

Lingenau. Unter dem Titel „Wandern als Psychotherapie – Naturerlebnis und seelische Gesundheit“ referiert Dr. Reinhard Haller am Mittwoch, 15. Mai um 20 Uhr im Wäldersaal Lingenau. Das Erleben der Natur in unterschiedlichster Form hat großen Einfluss auf das psychische Befinden. Landschaften prägen den Charakter, Naturerscheinungen lösen Emotionen aus, Bewegung in der Natur hat psychohygienische Wirkung.