Wanderer rutscht in die Frutz und stürzt über Wasserfall

Ein 25-jähriger Wander ist am Sonntag ausgerutscht und in weiterer Folge über einen Wasserfall gestürzt.

Am Sonntagnachmittag wanderte ein 25-jähriger Mann mit seinen Freunden von Übersaxen aus zur "Üblen Schlucht". Beim Aufstieg von der "Üblen Schlucht" in Richtung Laterns, rutschte der 25-Jährige auf dem Weg aus und stürzte ins Gewässer der Frutz. Dabei wurde er vom Strom der Frutz mitgezogen und stürzte folglich über einen Wasserfall in einen darunterliegenden Gumpen. Der Wanderweg "Üble Schlucht" ist über die Wintermonate bis ins Frühjahr gesperrt und war zu dem Zeitpunkt nicht freigegeben.