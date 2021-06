Wanderer in Not – Bergretter am Samstag im Dauereinsatz

Die Bergrettung musste am Wochenende zu mehreren Einsätzen ausrücken. Den Wanderern wurden Schneefelder, das schlechte Wetter und Alkohol zum Verhängnis.

Suchaktion in Hohenems

Am Samstag besuchte ein 20-jähriger deutscher Wanderer zusammen mit Freunden die Emser-Hütte in Hohenems. In der Nacht auf Sonntag verließ der Mann in alkoholisiertem Zustand alleine die Hütte in Richtung Gsohlalpe. Da er nicht mehr auffindbar war, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Der 25-Jährige konnte schließlich von der Bergrettung in Richtung Ranzenbergalpe unverletzt angetroffen werden. An der Suchaktion waren 13 Einsatzkräfte der Bergrettung sowie fünf Beamte der Bundespolizei beteiligt.