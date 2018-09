Wanda und Folkshilfe rocken Weltcup im Montafon

Vom 12. bis 16. Dezember finden im Montafon die Weltcup-Bewerbe der Ski- und Snowboardcrosser statt. Die österreichischen Erfolgsbands "WANDA" und "folkshilfe" spielen beim großen Open-Air-Konzert im Tal.

Nach zwei Trainings- und Qualifikationstagen stehen am Freitag, dem 14. Dezember, die Vorrunden für das Finale an. Auf der Rennstrecke am Hochjoch machen beim Achtelfinale sowohl Snowboardcrosser als auch Skicrosser Jagd auf die besten Plätze, um sich für das große Finale am nächsten Tag zu qualifizieren. Am Finaltag, dem 15. Dezember, bekommen die Zuschauer erneut die besten Athleten beider Sportarten im Wettkampfmodus zu sehen. Sie kämpfen im Viertel- und Halbfinale um den Start im finalen Heat. Zum Abschluss findet am Sonntag der Teambewerb der Snowboardcrosser statt.