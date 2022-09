Wanda-Keyboarder Christian Hummer ist verstorben

Wanda-Keyboarder Christian Hummer ist laut Angaben der Band tot.

Via Facebook und Instagram wurde am Montagabend mitgeteilt, dass "unser Bandmitglied und lieber Freund Christian Hummer nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist". "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie. Christians Musik, seine Liebe und sein Humor bleiben für immer in unseren Herzen. Wir bitten darum, die Trauer und die Privatsphäre der Familie und der Band zu respektieren."