Wallner zu Abtreibungen: "In keine Richtung ins Extreme rennen"

Die Frage, wo in Vorarlberg künftig Abtreibungen durchgeführt werden, liefert weiter Gesprächsstoff.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sagte dazu am Dienstag: "Lebensschutz und Fristenregelung unter einen Hut zu kriegen ist keine leichte Aufgabe." Er sehe seine Aufgabe als Landeshauptmann darin, zu sagen: "Wir rennen weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung ins Extreme." Abtreibungen sollen wie bisher in einer Privatpraxis möglich bleiben.