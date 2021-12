Wallner will Lockdown nächste Woche mit Auflagen beenden

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat sich am Dienstag erneut für eine Beendigung des strengen Lockdowns am 12. Dezember ausgesprochen - unter strengen Auflagen und nicht für Ungeimpfte.

Neben dem Impfen wird im Land weiter auf das Testen gesetzt: Seit Montag gibt es in Dornbirn eine achte Landesteststraße mit einer Kapazität von 1.200 PCR-Tests am Tag. Für eine schnellere Auswertung der Tests soll, ebenfalls bei der Messe stationiert, noch im Dezember ein "Labor-Truck" in Betrieb gehen. Zudem sollen nach Ende des Lockdowns die Gurgeltests nicht mehr nur in den 53 Apotheken des Landes abgeholt oder abgegeben werden können, sondern auch in 119 Filialen der Lebensmittelhändler Spar und Sutterlüty, was laut Gantner für "das dichteste Netz an Testmöglichkeiten österreichweit" sorgt.