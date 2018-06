Wallner: "Türkische Wahlkampfauftritte haben in Vorarlberg nichts verloren"

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner vertritt eine klare Meinung, wenn es um die Auftritte türkischer Politiker geht.

“Wir wollen und wir dulden keine öffentlichen Auftritte türkischer Politiker in Vorarlberg”, sagt Landeshauptmann Markus Wallner exklusiv gegenüber VOL.AT. In einem Schreiben habe das Land die türkischen Vereine in die Pflicht genommen, öffentliche Auftritte von türkischen Politikern zu unterbinden. Anstoß der Diskussion sind die türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, bei denen auch türkische Staatsbürger im Ausland ihre Stimme abgeben können.