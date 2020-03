Wallner: "Situation von 2015 darf sich nicht wiederholen"

Nachdem die Türkei die Grenzen für Flüchtlinge nach Europa geöffnet hat, wird die Situation immer heikler. Nun meldet sich auch Landeshauptmann Markus Wallner zu Wort.

"Zuerst muss der Schutz der EU-Außengrenze gewährleistet werden. Das sollte die EU mittlerweile aus der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 gelernt haben", so Wallner in einer Aussendung. Unkontrollierte Flüchtlingsströme nach Europa und Österreich seien der falsche Weg. Das Land Vorarlberg habe noch große Aufgaben in der Integration der Asylberechtigten am Arbeitsmarkt und der Gesellschaft ingesamt zu bewältigen.