Wallner: Ritsch-Sieg in Bregenz ist "schwerer Schlag"

Der überraschende Sieg von Michael Ritsch in Bregenz hat auch beim Landeshauptmann für Verwunderung gesorgt.

"Mit dem habe ich persönlich nicht gerechnet", so der Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) über den überraschenden Sieg von Michael Ritsch (SPÖ) in Bregenz. "Das ist eine gewaltige Zäsur", so Wallner im Gespräch mit Gerold Riedmann im Wahlstudio von VOL.AT TV und VN.at.