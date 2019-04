Wallner gratulierte Vorarlbergs erfolgreicher Special Olympics-Abordnung

Mit insgesamt elf Medaillen – drei in Gold, sechs Silbernen und zwei Bronzenen – sowie zahlreichen weiteren Topplatzierungen im Gepäck sind vor knapp drei Wochen Vorarlbergs Athletinnen und Athleten von den Special Olympics World Summer Games in den Vereinigten Arabischen Emiraten heimgekehrt.

Auf das emotionale Fest direkt nach der Ankunft am Götzner Garnmarkt folgte am Dienstag (9. April) der offizielle Empfang des Landes. Gemeinsam mit Sportlandesrätin Barbara Schöbi-Fink und Gesundheitslandesrat Christian Bernhard würdigte Landeshauptmann Markus Wallner die großartigen Leistungen und überreichte Ehrengeschenke.

Vorarlberg sei von den Sportlerinnen und Sportlern bravourös vertreten worden, hielt der Landeshauptmann mit Blick auf die “bemerkenswerte Abschlussbilanz” fest. Neben den Athletinnen und Athleten richtete er seinen Dank auch an den engagierten Trainer- und Betreuerstab sowie sämtliche Funktionäre und an alle Familienangehörigen, “ohne deren starken Rückhalt solche Top-Leistungen gar nicht möglich wären”, sagte Wallner. Als Geste der Anerkennung überreichte er mit Sportlandesrätin Schöbi-Fink und Gesundheitslandesrat Bernhard im Anschluss Geschenke an alle Beteiligten.