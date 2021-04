Wallner drängt auf Tempo beim "Grünen Pass"

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) drängt auf die rasche Einführung des "Grünen Passes".

Nach einem Austausch mit Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Freitag forderte Wallner einen innerösterreichischen Start bereits in der zweiten Maihälfte. "Ohne Impfpass wird's schwierig im Tourismus", so der Landeshauptmann. Zudem erhoffte er sich durch die damit verbundenen Vorteile einen Impfanreiz. Auf EU-Ebene sei der 1. Juli als Start in Aussicht gestellt.