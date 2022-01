Wallner: "An Impfpflicht führt kein Weg vorbei"

Landeshauptmann Markus Wallner begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung.

Der derzeit Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner, begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung eine Impfpflicht bereits im Februar einzuführen: "Die Bundesregierung hat eine Grundsatzentscheidung zur Impfpflicht getroffen, die ich in dieser Form begrüße und die ein weiterer notwendiger Schritt in der Pandemiebekämpfung ist. In der aktuellen Lage darf man sich nicht nur an Omikron orientieren, sondern es können jederzeit weitere gefährlichere Mutationen entstehen. Auch die Entscheidung, die Impfplicht erst ab 18 Jahren einzuführen, stößt auf meine Zustimmung", so Wallner.