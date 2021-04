Wallfahrt nach Rankweil - mit Maß und Ziel am 1. Mai

Mit dem Landeswallfahrtstag am 1. Mai wird traditionellerweise in der Basilika Rankweil der Wallfahrtsmonat Mai „eröffnet“.

Seit 1929 zieht es Wallfahrerinnen und Wallfahrer aus dem ganzen Bodenseeraum am 1. Mai nach Rankweil. Miteinander unterwegs sein, miteinander beten, miteinander plaudern – das alles gehört zum Landeswallfahrtstag in Rankweil dazu und zeichnet ihn auch aus. Vieles davon wird auch heuer möglich sein. Manches wird anders sein – und alles wird mit Abstand, Vorsicht und den entsprechenden Schutzmaßnahmen geplant. Da ist das Tragen der FFP2-Maske ebenso selbstverständlich wie das Verständnis dafür, dass die Agapen am Kirchplatz heuer eben nicht stattfinden können.

Mit Sicherheitskonzept

Blick auf Neuanfänge

Aber nicht nur rein organisatorisch, auch thematisch greift man in Rankweil mit dem Motto „Wunden heilen. Neues wagen“ die gegenwärtige Situation so vieler auf. „Es sind die Menschen, die aufgrund der Corona-Pandemie unter äußeren und inneren Verletzungen leiden“, an die an diesem 1. Mai besonders gedacht werden soll, erklärt Juen. Und das sind viele. Gleichzeitig soll der Landeswallfahrtstag in Rankweil den Blick aber auch auf die vielen Neuanfänge richten, die in den vergangenen Monaten geleistet wurden und noch geleistet werden.



Gemeinsam mit den WallfahrerInnen und PilgerInnen feiern an diesem 1. Mai Bischof Benno Elbs, Krankenhausseelsorger Jodok Müller und Pfarrer und Wallfahrtsseelsorger Walter Juen die vier Gottesdienste in der Basilika am Rankweiler Liebfrauenberg.