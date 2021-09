Walgau setzt Zeichen gegen Klimawandel

Klimawandel- Anpassungsmodellregion Walgau lud zu erstem „Walgau Forum“ ein

LUDESCH Die Klimawandel-Anpassungs-Modellregion (KLAR!) im Walgau hat sich das Ziel gesetzt, über die Auswirkungen des Klimawandels zu informieren und ein Bewusstsein für notwendige Anpassungen zu erzeugen. Auf dem ersten „Walgau Forum“ im Gemeindezentrum Ludesch wurden Projekten & Initiativen präsentiert, die der Klimaerwärmung und ihren Folgen vor Ort entgegenwirken sollen .

KLAR!-Managerin im Walgau Marina Fischer hieß die Gäste des Walgau Forums im Gemeindezentrum Ludesch willkommen und rief zugleich anhand der verheerenden Auswirkungen des Klimawandels, die sich in diesem „Sommer der Extreme“ in Form von Überschwemmungen, Tornados und weiteren Katastrophen in unserer direkten Nähe äußerten und wissenschaftlich klar belegt seien, eindringlich zum Handeln auf. Dabei komme es auch auf eine Bewusstseinsänderung auf mehreren Ebenen an.

Viele Vorträge

In zahlreichen Vorträgen sowie einer Energie-Rallye wurde über Anpassungen an den Klimawandel beziehungsweise über Initiativen, diesem aktiv entgegenzuwirken, informiert. Julie Buschbaum vom Energieinstitut Vorarlberg führte in das Thema ein. Martin Mackowitz und Martin Rauch von „Lehm Ton Erde“ informierten über Lehm

als Baustoff der Zukunft. Katrin Löning vom Österreichischen Ökologie Institut zeigte Beispiele von Dachbegrünung und Photovoltaik. Herausforderungen des Walds im Klimawandel stelle Stephan Philipp vom Landesforstdienst vor. Über den Weinbau im Walgau im Zeichen des Klimawandels referierte Dietmar Gohm.

Lebhafte Debatte

Landesrat Johannes Rauch forderte, die ökologisch-soziale Steuerreform weiter voranzutreiben und infolgedessen klimaschädliche Ressourcen höher zu bepreisen. Vizebürgermeisterin Heike Hartmann aus Ludesch bezeichnete den Klimawandel als die größte Herausforderung in den nächsten Jahrzehnten. Außerdem kamen Jugendliche von „Jung&Weise“ zu Wort, die zur Debatte aufriefen und Fragen stellten, wie sich Menschen in ihrem persönlichen Verhalten ändern könnten. Anschließend stellte sich die Jugendlichen den Erwachsenen zur Diskussion. Am ersten „Walgau Forum“ in Ludesch nahmen zahlreiche weitere Repräsentanten aus dem Walgau teil, darunter die Bürgermeister Georg Bucher aus Bürs, Walter Gohm aus Frastanz, Gert Mayer aus Satteins, Walter Rauch aus Dünserberg, Harald Witwer aus Thüringen und Vizebürgermeisterin Sonja Batlogg aus Düns. Ebenso nahmen Landesbäuerin Andrea Schwarzmann aus Raggal und die Geschäftsführerin der LEADER-Region Vorderland-Walgu-Bludenz Karen Schillig am Forum teil.

Was tust du gegen den Klimawandel?

Viktoria Ganahl (15) aus St Gerold

„Es macht mir Angst, dass der Klimawandel immer näher zu uns kommt. Ich ernähre mich Bio, kaufe Second Hand, versuche plastikfrei zu leben und fahre Bus und Bahn.“

Lucia Ronacher (14) aus Satteins

„Ich möchte durch mein Verhalten beitragen, den Klimawandel zu stoppen. Ich fahre mit Bus und Bahn und schalte schon reflexartig das Licht aus, um Energie zu sparen.“