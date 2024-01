Wälder wollen gegen die Jungbullen siegen

Zum dritten Mal innert einer Woche treffen der EC Bregenzerwald und die Red Bull Hockey Juniors aufeinander. Morgen jedoch im Rahmen der Alps Hockey League Master Round, die in Dornbirn eingeläutet wird. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Das Halbfinale der österreichischen Meisterschaft ist abgehakt, aber nicht vergessen. Denn gleich zu Beginn der Master Round treffen die Wälder erneut auf die Red Bull Hockey Juniors. Nachdem man ausgerechnet im Volksgarten nach drei Niederlagen am Stück auf die Siegerstraße zurückgekehrt ist, sind die Tupamäki Schützlinge extra heiß auf ein erneutes Kräftemessen mit den jungen Salzburgern. Während es für die Wälder der erste Auftritt in der Master Round ist, waren ihre morgigen Gäste in den letzten Saisonen regelmäßig direkt nach dem Grunddurchgang für das Playoff qualifiziert.

In den kommenden Wochen stehen nur noch Spitzenspiele gegen die anderen Top-6 Mannschaften der Alps Hockey League an. In diesen kämpft man mit den Rittner Buam, (4 Bonuspunkte aus dem Grunddurchgang) den Zeller Eisbären, (3 Bonuspunkte) den Red Bull Hockey Juniors, (2 Bonuspunkte) den Wipptal Broncos (Ein Bonuspunkt) und S.G. Cortina Hafro (0 Bonuspunkte) um Vorteile fürs Viertelfinale. Der Tabellenführer nach der Master Round bekommt den ersten Pick zugesprochen, die Plätze Zwei und Drei können aus den verbliebenen Mannschaften von 5-8 ihren Gegner auswählen. Der vierte Rang bekommt zumindest noch den Heimvorteil für die Best-Of-Seven Serie.