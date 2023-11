Wälder verschenkten zwei Punkte

Alps Hockey League | 15.11.2023:

19:30 Uhr: EC Bregenzerwald – Steel Wings Linz 4:5 OT (1:1,2:3,1:0,0:1)

Referees: HOLZER, SCHAUER, Eisl, Jäger



Goals ECB: 1:0 ECB Lipsbergs R. (03:41 / Auvinen H. ,Embrich E. / EQ), 2:1 ECB Lipsbergs R. (22:18 / Kulintsev D. ,Embrich E. / EQ), 3:2 ECB Embrich E. (29:31 / Lipsbergs R. ,Metzler M. / EQ), 4:4 ECB Kulintsev D. (47:51 / Tschofen M. ,Ranftl F. / SH)

Goals SWL: 1:1 SWL Persson W. (14:06 / Theirich M. ,Saha M. / EQ), 2:2 SWL Wilding S. (24:44 / Sticha T. ,Rappold K. / EQ), 3:3 SWL Saha M. (33:21 / Rappold K. ,Dorion M. / 5:3 PP), 3:4 SWL Theirich M. (39:31 / Persson W. ,Saha M. / EQ), 4:5 SWL Necesany L. (61:36 / Mosaad B. ,Wilding S. / EQ)

Mit einem 4:5 nach Verlängerung erwischt der ECB keinen idealen Start in die zweite Hälfte des Grunddurchganges. Die Gäste aus Linz glichen dreimal einen Rückstand aus, ehe sie gegen Ende des Mittelabschnitts erstmals selbst in Führung gehen konnten und schließlich in der Nachspielzeit den Zusatzpunkt holten.

Mit 15 Minuten Verspätung durften auch der EC Bregenzerwald und die Steel Wings nach dem November Break wieder ins Alps Hockey League Geschehen eingreifen. Dafür mussten die Fans nicht lange auf den Führungstreffer warten. Roberts Lipsbergs fälschte den Puck in der 4. Minute entscheidend in das Gehäuse von Oschgan ab. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Die Linzer blieben jedoch dran und drängten auf einen schnellen Ausgleich. In der 15. Minute wurde der fortwährende Einsatz der Oberösterreicher belohnt, William Persson zeichnete sich verantwortlich. Da die Gäste ihr erstes Unterzahlspiel folgenlos überstanden, ging es mit 1:1 in die Pause.

Der Mittelabschnitt verlief in ihren Anfangsminuten ähnlich wie das Startdrittel, wobei die Stahlstädter etwas mehr Gegenwehr zeigten. Dennoch gelang es Roberts Lipsbergs mit immensem Einsatz in der 23. Minute, seine Mannschaft erneut in Führung zu bringen. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Nur zwei Zeigerumdrehungen später folgte aber schon wieder der Ausgleich der Linzer durch Sebastian Wilding. In dieser Tonart ging es noch weiter. Wieder 5 Minuten später schaffte es der ECB abermals in Führung zu gehen. Dieses Mal war es Erik Embrich, der einen Rebound von Oschgans Schonern zum 3:2 verwertete. (Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Mit Hälfte der Spielzeit kamen Undiszipliniertheiten ins sonst sehr flüssige Spiel. Ergebnis daraus war eine doppelte Überzahlsituation für die Linzer, die sich bei dieser Gelegenheit nicht zweimal bitten ließen. Nur 29 Sekunden vor der nächsten Eisreinigung kippte das Spiel schließlich zugunsten der Gäste. Theirich gewann das Direktduell mit Alexander Schmidt und brachte die Steel Wings erstmals in Führung.