Wälder verlieren zum Auftakt beim Ersten

Di, 05.03.2024: Rittner Buam – EC Bregenzerwald 4:1 (3:0,1:0,0:1) Referees: BAJT, SCHAUER, Jeram, Seewald J. Goals 1:0 RIT Giacomuzzi A. (03:01 / Ginnetti C. ,Kostner S. / PP), 2:0 RIT Spinell M. (07:13 / Kostner S. / EQ), 3:0 RIT Valentini E. (08:20 / Lang M. ,Amorosa T. / EQ), 4:0 RIT Prast J. (34:45 / Kostner J. ,Kostner S. / EQ), 4:1 ECB Lipsbergs R. (53:15 / Embrich E. / EQ) Stand in der „best-of-seven“-Serie 1:0

Der EC Bregenzerwald unterliegt in Klobenstein einem abgebrühten Grunddurchgangssieger mit 1:4. Die Rittner Buam legen damit in der Best-Of-Seven Serie vor und sind am Donnerstag bereits im Messestadion Dornbirn zu Gast.

Den Wäldern, die im Spiel Henri Auvinen verloren, konnte man nicht fehlenden Kampfgeist vorwerfen. Der Einsatz schlug sich schließlich doch noch im Ergebnis nieder, Roberts Lipsbergs war für den Ehrentreffer der Gäste in der 54. Minute verantwortlich. (Individualsponor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Dem ersten Sieg der Rittner Buam in der Best-Of-Seven Viertelfinalserie konnten die Tiger aber nicht gefährlich werden. Am Donnerstag kommt es in Dornbirn zum zweiten Aufeinandertreffen. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.