Wälder verlieren in Zell am See

Alps Hockey League | Master Round:

EK Zeller Eisbären - EC Bregenzerwald 5:2 (1:0,1:0,3:2)

Referees: HLAVATY, WENUSCH, Eisl, Moidl



Goals EKZ: 1:0 EKZ Lahoda A. (19:46 / Artner F. ,Rossmann S. / EQ), 2:0 EKZ Unterluggauer N. (34:18 / Altuhov I. ,Wohlfahrt B. / EQ), 3:0 EKZ Huard N. (40:24 / Cuma T. ,Wilenius T. / EQ), 4:2 EKZ Wallner L. (46:59 / Unterluggauer N. ,Paulweber C. / EQ), 5:2 EKZ Huard N. (55:13 / Wilenius T. ,Ban D. / EQ)

Goals ECB: 3:1 ECB Schlögl R. (41:03 / Ossipov R. ,Wernicke J. / EQ) 3:2 ECB Lipsbergs R. (42:50 / Embrich E. ,Zwerger J. / EQ)

Der EC Bregenzerwald hält in der Master Round nach der Auswärtsfahrt am Samstag weiterhin bei zwei Punkten. Die Zeller Eisbären feiern den ersten Erfolg in der AlpsHL Zwischenrunde.

Es war ein offener Schlagabtausch den sich die beiden Teams in der Ke-Kelit Arena lieferten. Und nach den drei Niederlagen in Folge spürte man bei den Hausherren auch eine gewisse Nervosität. Da kam der Führungstreffer in den letzten Sekunden des Startdrittels gerade recht. Alexander Lahoda war dabei für den Befreiungsschlag der Eisbären verantwortlich. (20.)

Dafür begannen die Wälder den Mittelabschnitt mit einem Mann mehr am Eis. Die Powerplay Situation und auch die darauffolgenden wurden allerdings nicht genützt, was die Pinzgauer in der 35. Minute abstraften. Dort war es Unterluggauer, der für das 2:0 sorgte. Noch im selben Abschnitt kochten die Emotionen bei den Auswärtsfans hoch. Erst machte es den Anschein, dass Fabian Ranftl nach einem gewonnen Bully im Angriffsdrittel verkürzte, doch unerklärlicherweise wurde der Treffer vom Linienrichter für ungültig erklärt. Ein Videostudium war aufgrund der fehlenden Kameras nicht möglich, das regelkonforme Tor annulliert.