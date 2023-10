Wälder verlieren erst im Penaltykrimi

Der EC Bregenzerwald muss seine erste Heimniederlage in der laufenden Saison hinnehmen. Trotzdem nimmt das Team von Jussi Tupamäki einen Punkt mit. Im Penaltyschießen machte Di Tomaso als zwölfter Schütze das entscheidende 2:3.

Es war ein vorsichtiges Abtasten, was die beiden Alps Hockey League Konkurrenten den Fans in den ersten Minuten boten. Jeweils auf die eigene Defensive bedacht, waren Chancen Mangelware. Erst als Lacedelli für einen überharten Check auf die Strafbank verfrachtet wurde, kam zumindest auf einen Torhüter mehr Arbeit zu. Hier hatten die Hausherren noch nicht die zündende Idee, Cortina gab sich bissig. Wiederum zu sehr, es folgten zwei weitere Minuten Unterzahl für die Trentiner. Roberts Lipsbergs fand die beste Möglichkeit vor, doch Hawkey war hellwach. (14.) Auch die dritte Überzahlmöglichkeit direkt im Anschluss wurde sträflich ungenützt gelassen. Daher ging es mit 0:0 erstmals zurück in die Kabinen.