Wälder siegen in der Overtime

Der EC Bregenzerwald feiert seinen ersten Master Round Sieg. Bereits in den Anfangsminuten konnte eine 2:0 Führung herausgespielt werden, die Partie konnte von Cortina aber vor der Schlusssirene ausgeglichen werden. In der Overtime holte Robert Ossipov für den Gastgeber den Zusatzpunkt.

Ein Blitzstart, den die Wälder gegen Cortina hinlegten. Nach nur 47 Sekunden wurde die Uhr erstmals gestoppt und die Eins leuchtete auf der Seite der Hausherren. Erik Embrich mit dem Zuckerpass zu Roberts Lipsbergs, der sich vor dem weit offenen Kasten nicht zweimal bitten ließ. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Nur wenige Augenblicke später gab es für die Fans erneut Grund zum Jubeln. An der eigenen blauen Linie zog Henri Auvinen einfach ab und erwischte den Gästekeeper damit komplett am falschen Fuß. (3. Individualsponosor Offsetdruckerei Schwarzach gratuliert seinem Spieler.) Doch die Italiener waren deswegen mit ihrem Latein noch nicht am Ende. In der 9. Minute erzielte Giacomo Lacedelli nach einem schnellen Konter den Anschlusstreffer zum 2:1, das Spiel damit wieder komplett offen.

Nach der Eisreinigung dauerte es exakt 70 Sekunden bis die Wälder Fans wieder jubeln durften. Di Tomaso saß wegen eines Vergehens in der Kühlbox und musste tatenlos zusehen, wie seine Mannschaft den dritten Gegentreffer kassierte. Erik Embrich scheiterte noch an den Schonern von Sandro Lancedelli, Richard Schlögl, der sich direkt vor dem Gehäuse der Gäste positioniert hatte schubste den Abpraller schließlich über die Torlinie (Individualsponsor Mevo gratuliert seinem Spieler.) Eine weitere Überzahl ließen die Hausherren ungenutzt, ebenso die Gäste, die aber einige Sekunden Powerplay mit in den Schlussabschnitt mitnehmen konnten.