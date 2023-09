Wälder siegen gegen Gröden in der Overtime

Wie erwartet waren die Gäste aus Wolkenstein höchst motiviert, ihren verpatzten Saisonstart mit einem Sieg wiedergutzumachen. Die Kräfte der beiden Mannschaften hoben sich gegenseitig auf, nur bei ungleicher Mannschaftsstärke konnte ein Team die Oberhand für längere Zeit gewinnen. So kam es immer wieder zu kräftezehrenden Zweikämpfen an der Bande. Bei einem holte sich Marlon Tschofen einen tiefen Cut in der Oberlippe, der sofort in der Kabine behandelt und genäht werden musste. Noch vor der Pausensirene nahm der Montafoner aber wieder am Geschehen teil. Ebenfalls vor der Eisreinigung fiel das erste Tor. Moroder wurde von der Wälder Verteidigung zu wenig bedrängt, legte auf Sölva quer, der aus kurzer Distanz für die Führung der Gäste sorgte. (19.)

Die Torhüter blieben lange im Mittelpunkt des Geschehens, die Bemühungen der Teams verpufften spätestens bei den gut positionierten Goalies. Erst in der 53. Minute gab es wieder Jubelschreie, Kasslatter holte in Überzahl den Wolkensteinern die Führung zurück. Doch die Gäste machten sich im Anschluss mit einer weiteren Strafe selbst das Leben schwer und wieder schlug die erste Powerplayformation der Hausherren zu. Mit einem Gewaltschuss hämmerte Neuzugang Erik Embrich das Hartgummi in die Maschen, der Ausgleich zum 2:2 war gleichzeitig sein erster Treffer im Dress der Wälder. (Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Der Finne war es auch, der nach gerade einmal 51 Sekunden in der Overtime, den Zusatzpunkt sicherte. Von Roberts Lipsbergs in Szene gesetzt vergab Embrich zwar die erste Möglichkeit, um kurz danach wieder durch die Vorarbeit seines lettischen Teamkollegen auf 3:2 zu stellen. (Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Im Interview gab sich der Center erleichtert: “Es hat eine Zeit lang gedauert, bis es mit meinem ersten Tor geklappt hat. Wir haben heute an uns selbst geglaubt, weitergekämpft und dadurch diesen Erfolg möglich gemacht. Es gab viele Chancen, der Gegner war schwer zu schlagen, aber das Team hat durchgebissen.” Mit diesem Sieg rücken die Wälder auf den vierten Tabellenrang vor, ehe es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die Fassa Falcons weitergeht. Anlässlich des Family Days beginnt die Begegnung bereits um 17:30 Uhr.