Wälder-Power bei Casting-Show: Lukas aus Bizau tritt bei "Starmania" an

Lukas Meusburger ist 20 Jahre alt, studiert in Wien und ist als Kandidat bei "Starmania" mit dabei. Mit VOL.AT sprach er über die Anmeldung zur Castingshow, seine Verbindung zur Musik und Erwartungen.

Insgesamt 28 Kandidatinnen hoffen darauf, die Nachfolge von Vorjahressiegerin Anna Buchegger antreten zu können. Unter den "Starmaniacs" ist auch Lukas Meusburger (20) aus Bizau. Lukas studiert derzeit in Wien Englisch, Biologie und Ethik auf Lehramt. In der Uni-Cafeteria kam ihm mit Freunden die Idee zur Anmeldung. Er wohnt in einer WG und pendelt einmal im Monat nach Vorarlberg. "Ich singe eigentlich schon immer", meint er im VOL.AT-Gespräch. Er sei von seiner Familie sehr musikalisch erzogen worden. Er besuchte auch die Musikhauptschule in Lingenau, war in verschiedenen Chören und hatte Gesangsunterricht.

Coversongs und "The Voice Kids"

Zumindest im Bregenzerwald ist der 20-Jährige kein Unbekannter: Seit 2015 postet er regelmäßig Coverversionen von bekannten Songs auf Instagram und YouTube. "Am Anfang habe ich mich noch nicht getraut, mich zu zeigen, und habe immer den Boden gefilmt", erinnert er sich. Auch Bühnenluft konnte er bei Auftritten mit verschiedenen Kinder- und Jugendchören schnuppern. Mit 13 versuchte der Bregenzerwälder zudem sein Glück bei "The Voice Kids". Er schaffte es in die Blind-Auditions, sein Auftritt wurde allerdings nie ausgestrahlt. "Ich konnte da schon ein bisschen Erfahrung sammeln", verdeutlicht Lukas. Dass er es jetzt als Erwachsener nochmal erleben kann, bei einer Castingshow mitzumachen, freut ihn sehr.

Klavier, Gitarre und Gesang

Jetzt, da die Show näher rücke, sei er manchmal sehr nervös. Die Freude überwiege aber derzeit noch. Eine Musikrichtung hat es im besonders angetan: "Ich habe eigentlich bisher immer englischen Pop gesungen", erzählt er. In letzter Zeit fühle er sich aber auch mit deutschen Titeln sehr wohl. Der Bregenzerwälder spielte jahrelang Geige. Das Spielen von Klavier und Gitarre bringt er sich sozusagen selbst bei. Zudem versucht er sich seit neuestem auch am Schreiben von eigenen Songs: "Ich habe das auch für mich entdeckt und tatsächlich auch in Deutsch", meint er im VOL.AT-Gespräch. Er könne sich auch vorstellen, künftig den Fokus auf die Musik zu setzen und das Lehramtsstudio kurz zur Seite zu legen - je nachdem, wie weiter er bei "Starmania" komme.





u0022Starmaniacu0022 Lukas aus Bizau. Bild: GÜNTHER PICHLKSTNER ORF

Im Moment ist er noch zu Hause in Bizau, bald geht es für den jungen Musiker aber ab nach Wien. Lukas wird bereits in der ersten Folge von "Starmania" am 4. März zu sehen sein, live um 20:15 Uhr in ORF1. Das TV-Publikum kann diesmal schon von der ersten Sendung per Televoting eine Stimme für die Kandidaten abgeben. Lukas Meusburger würde sich natürlich über viele "Votings" aus dem Ländle freuen.