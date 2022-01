Wälder können mit Sieg noch auf Platz sieben vorrücken

Im letzten Spiel im Grunddurchgang empfängen die Wälder die Rittner Buam.

Am Samstag ab 19 Uhr findet in acht Eishallen zeitgleich der letzte Spieltag des Alps Hockey League Grunddurchgangs statt. So auch im Dornbirner Messestadion, wo ab 19:00 Uhr der EC Bregenzerwald auf die Rittner Buam trifft.

Das große Rechnen hat begonnen. Ein Sprung bis zum siebten Tabellenplatz ist für die Wälder am letzten Spieltag im Alps Hockey League Grunddurchgang rein theoretisch im Bereich des Möglichen. Voraussetzung dafür ist – neben der Schützenhilfe von anderen Teams – natürlich auch ein Sieg gegen die Rittner Buam. Jedenfalls ist der 10. Platz der Mannschaft von Markus Juurikkala nicht mehr zu nehmen. Was bedeutet, dass die Wälder in die zweite Phase der Meisterschaft mit mindestens drei Bonuspunkten starten werden. Mit einer Verbesserung der Platzierung könnten nicht nur diese Bonuspunkte aufgestockt werden, (7. Platz 6 P. / 8. Platz 5 P. / 9. Platz 4 P.) sondern sich auch die Gegner ändern, auf die man in den Qualifikationsrunden trifft. So werden die Plätze 7 bis 17 in zwei Gruppen geteilt. Die Gruppe A besteht dabei aus den Plätzen 7, 10, 11, 14 und 15 Gruppe B aus den Plätzen 8, 9, 12, 13, 16 und 17.