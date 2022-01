Wälder hoffen gegen die VEU auf den ersten Derbyerfolg

Der EC Bregenzerwald will im Heimspiel gegen Feldkirch auch Revanche nehmen.

Bekanntlich musste das für Samstag geplante Heimspiel von EC Bregenzerwald gegen Cortina verschoben werden. Der Termin bleibt jedoch nicht ungenutzt, stattdessen kommt es zum Derby gegen die VEU Feldkirch. Vorgezogener Spielbeginn im Messestadion ist um 18:30 Uhr.

Lange mussten die Fans darauf warten, am Samstagabend findet das lang herbeigefieberte Derby gegen die VEU Feldkirch statt. Während die Montfortstädter in dieser Saison gegen die beiden Lokalrivalen noch eine weiße Weste vorzuweisen haben, warten die Wälder noch auf einen Sieg in einem Ländle Duell. Das letzte Aufeinandertreffen in der Vorarlberghalle endete mit einem Overtimeerfolg für die Hausherren, nachdem das Team von Markus Juurikkala eine 2:0 Führung im Schlussabschnitt herschenkte.

Seither hat die Bemer VEU Feldkirch wieder zur altbekannten Stärke zurückgefunden und arbeitet sich gegen Ende des Grunddurchganges in der Tabelle immer weiter nach vorne. Zuletzt gab es vier Siege am Stück, darunter auch Auswärtserfolge gegen die Rittner Buam, (3.) und den EHC Lustenau. (4.) Erfolgsgarant war in diesen Spielen wie so oft Alex Caffi, der allein im Derby gegen die Löwen gleich 50 Torversuche vereitelte.

Markus Juurikkala muss am Samstag weiterhin auf seinen Kapitän verzichten. Felix Vonbun fehlt genauso wie Julian Zwerger, Felix Zipperle, Simon Wolf, Jonas Kutzer, Leon Rüdisser, Moritz Matzka und Felix Beck. Eine Revanche wird also alles andere als ein leichtes Unterfangen: „Die VEU hat derzeit einen Lauf, aber auch wir gehen mit einem Sieg in das Derby. Die Fans haben uns beim letzten Mal in Feldkirch gefehlt, mit ihnen Rücken ist alles möglich.“

self all Open preferences.