Wälder gewinnen Derby gegen Lustenau und sind zweitstärkstes Ländleteam

Das Ländle Derby erfüllte alle Erwartungen, die dieses Prestigeduell verspricht. Sogar Landeshauptmann Markus Wallner und Sportlandesrätin Martina Rüscher beehrten die Veranstaltung mit ihrem Besuch. Deutlich mehr als 2000 Eishockeyfans folgten ihrem Beispiel und bekamen einen wahren Leckerbissen serviert. Früh in der Partie konnte Richard Schlögl seine Farben in Führung bringen, er fischte die Scheibe aus der Luft zum 1:0. (8. Individualsponsor Mevo gratuliert seinem Spieler.) Auch nach dem Videostudium blieb die Entscheidung der Schiedsrichter auf dem Eis bestehen, so waren Zweifel and der Gültigkeit aufgekommen, da der Wälder Kapitän seinen Stock beim Einnetzen ziemlich hochhielt. Nur wenig später bereinigte Maximilian Wilfan die Situation. In der 11. Minute erzielte er das 1:1.