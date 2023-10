Wälder feiern den fünften Heimsieg

Die Green Night war nicht nur wegen des extra eingefärbten Mohrenbier und der grünen Kulisse ein Hingucker. Auf dem Eis bekamen die Fans nämlich eine hochqualitative Begegnung zu sehen. Zu Beginn des Spieles zeichnete sich nicht ab, dass die Wälder den Abend mit einem Sieg beenden sollten. Die Gäste aus dem Südtirol starteten spritzig in die Partie, während die Hausherren auf Konter lauerten. Einer dieser Gegenstöße hätte früh das 1:0 bringen können, doch Erik Embrich wurde in letzter Sekunde von einem gegnerischen Verteidiger bei der Passannahme vor dem Torraum behindert. Glücklos waren dann wenig später Philipp Pöschmann und Roberts Lipsbergs, die am Schlussmann der Cavaliers scheiterten. Jubel gab es dann in der 14. Minute. Kai Fässler fälschte einen Schuss von Marlon Tschofen entscheidend ab, unhaltbar für Peiti Simone. (Individualsponsor WTV – Die Wäscherei für Tirol und Vorarlberg gratuliert seinem Spieler.)

Nach einem weiteren Pausentee fuhren die Wälder ihr Programm weiter und das mit Erfolg. Im Powerplay saß jeder Pass und schließlich auch der Abschluss von Roberts Lipsbergs. Über die Schulter von Peiti Simone netzte der Lette ins lange Eck zum 3:0 ein. (46. Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Da die Gäste keine Antwort parat hatten, blieb es bei diesem Zwischenstand bis zur Schlusssirene. „Von der Mannschaftsleistung her, haben wir zum Salzburg Spiel einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir waren hinten deutlich kompakter, das sieht man auch am Resultat. Am Dienstag wartet ein schwieriges Spiel gegen einen mindestens so harten Gegner wie Unterland.“, ließ Alexander Schmidt nach seinem ersten Shut Out Erfolg in der heurigen Saison wissen. (Individualsponsor Mevo gratuliert seinem Spieler.) Am 24. Oktober wartet nämlich bereits der nächste Prüfstein auf das Team von Jussi Tupamäki. Die Wälder treffen wieder im Messestadion auf Vizemeister Cortina.