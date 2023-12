Wälder Erfolgsserie hält an: Tschofen-Tor bringt sechsten Sieg in Serie

Alps Hockey League:

Mi, 06.12.2023: EC Bregenzerwald - Wipptal Broncos 1:0 (0:0,0:0,1:0)

Referees: HOLZER, LEGA, Jäger, Vignolo

Goals 1:0 ECB Tschofen M. (41:42 / Zipperle F. ,Lipsbergs R. / PP)

In einem nervenaufreibenden Spiel mit den Wipptal Broncos kann sich das Team von Headcoach Jussi Tupamäki denkbar knapp mit 1:0 durchsetzen. Durch den sechsten Sieg in Folge beträgt der Abstand zu Tabellenplatz Vier lediglich einen Punkt.

Man könnte von einem ungewohnten Bild sprechen, dass sich den Fans in den Anfangsminuten zwischen dem EC Bregenzerwald und den Wipptal Broncos bot. Erstmals in dieser Saison drückten nämlich die Gäste dem Spiel ihren Stempel auf und schossen Alexander Schmidt ziemlich schnell warm. Die Wälder #25 parierte aber jede noch so gefährliche Gelegenheit der Südtiroler und hielt sein Team im Spiel. Nach und nach fingen sich Hausherren und kamen ihrerseits zu Chancen. Da die Sterzinger ihre Taktik sehr nach vorne gerichtet auslegten, bot sich der eine oder andere Konter. Doch Richard Schlögl, Daniil Kulintsev und Roberts Lipsbergs scheiterten beim Hünen im Gehäuse der Gäste, Jakob Rabanser. So ging es mit 0:0 erstmals zurück in die Kabinen.

In den Mittelabschnitt starteten die Hausherren danach deutlich besser. Im offenen Schlagabtausch schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts. Auch wenn nicht viele Strafen ausgesprochen wurde, Härteeinlagen gab es zur Genüge. In der 27. Minute hatte Erik Embrich das 1:0 auf der Schaufel, die Torumrandung verhinderte für die Gäste Schlimmeres. Schließlich musste mit Robert Ossipov doch noch ein Spieler in die Kühlbox, die Broncos ließen die Überzahlsituation aber ungenutzt verstreichen. Und wenig später bekamen sich Philipp Pöschmann und Bryson Gianfrone in die Haare und wurden ebenfalls auf die Strafbank verfrachtet. Die Torhüter beider Seiten blieben auch die zweiten 20 Minuten im Mittelpunkt und ließen sich bis zur Eisreinigung nicht überwinden.