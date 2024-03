Wälder brauchen einen neuen Headcoach

Die „schlechte“ Nachricht wurde gleich zu Beginn der Veranstaltung verkündet. Headcoach Jussi Tupamäki wird den EC Bregenzerwald aus familiären Gründen früher als geplant wieder verlassen und ein Jobangebot seines Heimatvereins annehmen. Ursprünglich einigte man sich über eine Zusammenarbeit für mindestens drei Jahre, gerade in Bezug auf die neu aufblühende Nachwuchsarbeit in der Wälderhalle wollte man auf die Expertise des 46-jährigen Finnen bauen. In den vergangenen Wochen informierte Tupamäki den Vorstand über seine Entscheidung, die ihm alles andere als leichtgefallen ist: „Ich gehe nur sehr schweren Herzens hier weg. Ich kenne den Verein jetzt seit 2007 und durfte mit dem ECB viele schöne Momente erleben. Aber jetzt will und muss ich zu Hause für meine Familie da sein. Das heißt aber nicht, dass es kein Wiedersehen geben wird. Man soll niemals nie sagen.“

Die Suche nach einem Nachfolger für die Headcoach Position ist bereits voll angelaufen, auch mit der aktiven Unterstützung von Tupamäki. An dieser Stelle möchte sich der EC Bregenzerwald bei Jussi für seinen unermüdlichen Einsatz bedanken. Er war ein wichtiger Bestandteil der heurigen Erfolgssaison und wird eine große Lücke hinterlassen. Jussi, wir wünschen dir und deiner Familie alles erdenklich Gute. Auch wir glauben an ein Wiedersehen.

An diesem Abend nahm sich Tupamäki ein letztes Mal für die ECB Familie Zeit. Trotz des emotionalen Abschiedes mussten die Fans nicht traurig nach Hause gehen, denn für den Schluss hatte Guntram Schedler die erste Vertragsverlängerung aufgehoben. So wird Roberts Lipsbergs auch in der kommenden Alps Hockey League Spielzeit für den EC Bregenzerwald auf Torjagd gehen. Bislang sammelte der Lette 200 Punkte in vier Regular Seasons. (77 Tore, 123 Assists) “Wir sind sehr glücklich, dass Roberts bei uns bleibt“, ist man sich beim ECB einig. “Er hat gezeigt, dass er ein wichtiger Spieler für uns ist und wir sind überzeugt, dass er auch in der kommenden Saison eine tragende Rolle als Torgarant und Vorbild für die jungen Spieler einnehmen wird.”