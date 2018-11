Waldbrand in Kalifornien: Private Feuerwehr für Kim & Kanye

Weil sie eine private Feuerwehr engagierten, hagelte es jetzt Kritik für Kim Kardashian und Kanye West.

In Kalifornien wütet gerade der schwerste Waldbrand in der Geschichte Amerikas. 5600 Feuerwehrleute sind im Einsatz und kämpfen gegen die Flammen an. Dennoch ist kein Ende in Sicht und die Brände sind noch nicht unter Kontrolle. Über 50 Menschen kamen ums Leben, hunderte Menschen verloren ihre Häuser in den Flammen, viele andere müssen noch darum bangen.