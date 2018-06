Waldbrand in Dünserberg - Feuerwehren im Großeinsatz!

In Dünserberg ist ein Waldbrand ausgebrochen. Das ist auf einem Leserreporterfoto, das der Redaktion am frühen Mittwoch Abend zugespielt wurde, zu sehen.

In Dünserberg ist am Mittwochabend ein Waldbrand ausgebrochen. Betroffen ist ein Gebiet von zirka 300 Quadratmeter Fläche, wie die Polizei auf VOL.AT-Nachfrage berichtet. Noch konnte das Kommando “Brand Aus” nicht gegeben werden – die Löscharbeiten dauern noch an. Das Brandgeschehen konnte aber eingedämmt werden. Gefahr für Wohngebiete besteht keine, wie die Polizei weiters berichtet. Verletzt wurde niemand.