Heustall in Bartholomäberg in Vollbrand

In Bartholomäberg ist am Mittwochmorgen in einem Heustall ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Die genauen Umstände des Brandes sind noch unklar. Das Feuer ist in einem Heustall im Bereich des Marentesweg ausgebrochen. Laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, da eine lange Zuleitung zum Brandobjekt gelegt werden muss.

Die Feuerwehr war gegen 8:30 Uhr immer noch im Löscheinsatz. Die Gefahr, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift ist mittlerweile gebannt. Verletzt wurde niemand.