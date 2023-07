Waldbrände in Griechenland - Mindestens zwei Tote

In Griechenland sind bei Waldbränden im Landesinneren mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Leiche eines 45-jährigen Schäfers sei in einer ländlichen Gegend gefunden worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Zuvor hatten die Behörden die Leiche einer Frau geborgen, wie der staatliche Fernsehsender ERT berichtete. Beide Todesfälle wurden auf die Brände zurückgeführt. Die Behörden ordneten die Evakuierung mehrerer Gemeinden an.

Das Arbeitsministerium forderte die Arbeitgeber in der Region auf, den Betrieb ihrer Unternehmen am Donnerstag einzustellen. Nach Angaben der Feuerwehr entstanden in den vergangenen 24 Stunden 61 neue Waldbrände. Begünstigt wurden die Feuer durch böenartige Winde und eine Hitzewelle mit Spitzentemperaturen von über 40 Grad Celsius. Die Feuerwehr warnte, die Brandgefahr bleibe auch am Donnerstag für mehrere Regionen Griechenlands extrem hoch.

Entwarnung gab es vorerst auf der Insel Rhodos, wo mehr als 20.000 Touristen und Einheimische am Wochenende Hotels und Häuser am Meer wegen der Flammen verlassen mussten. Die meisten Brände waren weitgehend erloschen. Die Regierung bemühte sich, den Schaden für den Tourismus in Grenzen zu halten. Tourismusministerin Olga Kefalogianni betonte, dass die Waldbrände nur einen kleinen Teil der Insel betroffen hätten. "Wir haben uns mit der Hotelierkammer in Verbindung gesetzt und wollen sehen, wie wir die Leute mit Urlaubsgutscheinen zurückholen können", sagte sie im Fernsehen. Griechenland ist stark vom Tourismus abhängig. Rhodos, eine der größten Inseln in der Ägäis, ist mit rund 1,5 Millionen Besuchern in den Sommermonaten eines der wichtigsten Reiseziele.

Weite Teile des Mittelmeerraumes wurden in den vergangenen Tagen von einer intensiven Hitzewelle heimgesucht. Von Portugal über Sizilien bis nach Algerien kämpften Feuerwehrleute gegen die Flammen.